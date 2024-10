Médico que atuava na Santa Casa de São Carlos morre em acidente na SP-327

SIGA O SCA NO

19 Out 2024 - 21h05

19 Out 2024 - 21h05 Por Da redação

Um médico que atuava como residente na Santa Casa de São Carlos morreu em um grave acidente no final da tarde deste sábado (19), na rodovia SP-327, na região de Ourinhos/SP.

Segundo a Artesp, o médico perdeu o controle de BMW que conduzia no KM 31, saindo da pista e colidindo contra uma árvore no canteiro lateral.

O médico Félix Rosa que conduzia o carro importado morreu no local, enquanto a passageira foi socorrida em estado grave até um hospital da região. Chovia no momento do acidente.

Funcionários da Santa Casa estão comovidos com o ocorrido.

Mais informações em breve.

