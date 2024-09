Mais de 660 presos são beneficiados com saída temporária na região de São Carlos

SIGA O SCA NO

Presos deixam a prisão beneficiados pela saída temporária - Crédito: Agência Brasil

Mais de 660 presos do regime semiaberto que cumprem pena na região de São Carlos foram liberados para saídas temporárias entre os dias 17 e 23 de setembro. A decisão foi autorizada pelo Poder Judiciário, seguindo as regras da Lei de Execução Penal e da Portaria DEECRIM 02/2019 do Estado de São Paulo. Na cidade de Araraquara 250 reeducandos foram beneficiados, em Itirapina 412.

Os detentos devem retornar às unidades prisionais até a data prevista, sob pena de serem considerados foragidos e perderem o benefício do regime semiaberto.

A saída temporária é um direito previsto na Lei de Execução Penal e visa à ressocialização do preso, permitindo que ele mantenha vínculos familiares e sociais.

