Ladrão é preso após roubar bike e chinelos de adolescente no Santa Felícia

Após roubo, bike foi recuperada pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Um assalto marcou a manhã desta sexta-feira, 18, na Avenida Bruno Ruggiero, no Jardim Santa Felícia. Um adolescente de 17 anos estava a caminho da escola com sua bicicleta quando ela apresentou um problema em sua roda traseira.

Ele desceu e enquanto resolvia a questão, foi abordado por um homem de 31 anos que estava armado com um alicate e uma faca. Mediante ameaças de morte, a vítima entregou a bike e seus chinelos. Em seguida o desconhecido fugiu.

A Polícia Militar foi acionada e com as características do criminoso, iniciou diligências e na rua Paulo Toyama Riuji, no São Carlos 1, o suspeito tentava vender o veículo e estaria calçando os chinelos da vítima.

Após confessar o crime, ele foi encaminhado à CPJ onde constou que teria uma passagem pelo mesmo crime. Após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem. Bike e chinelos forma restituídos ao dono.

