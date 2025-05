Jovens chutam portões de casas e assustam moradores no Cruzeiro do Sul

Compartilhar no facebook

Um grupo de crianças e adolescentes tem causado transtornos no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos, com episódios recorrentes de vandalismo e perturbação da ordem pública, segundo boletim de ocorrência registrado.

O documento relata que os atos vêm sendo praticados há cerca de um mês, geralmente após as 19h, em dias alternados. Cerca de 10 a 15 jovens se reúnem nas imediações da Rua Professor Felipe Beltrame e vias próximas, como a Rua Basílio Dibbo, para chutar portões de residências, provocar gritaria e até danificar veículos estacionados na rua.

Na noite do dia 20 de maio, os atos voltaram a ocorrer com maior intensidade, causando medo e indignação entre os moradores. “Os portões estão sendo danificados, e os moradores já não têm mais tranquilidade nem segurança dentro de suas próprias casas”, consta no relato feito pela denunciante.

Além do crime de dano o boletim também relata perturbação do sossego.

