Jovem motociclista sofre queda ao passar sobre buraco na curva do Joinha

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 20 anos sofreu uma queda na tarde desta segunda-feira (13) na Avenida Francisco Pereira Lopes, em São Carlos, no sentido Shopping-Rodoviária, próximo à famosa curva do Joinha.

De acordo com informações, o jovem, perdeu o controle da moto ao passar sobre um buraco na via. Ele freou bruscamente, mas acabou invadindo a calçada e foi arremessado, se arrastando por cerca de 15 metros.

Uma ciclista que passava pelo local no momento do acidente acionou o SAMU para prestar socorro à vítima. O motociclista recebeu atendimento inicial por uma equipe de motolância e, em seguida, foi transferido para a Santa Casa por uma viatura básica do SAMU.

A vítima foi diagnosticada com trauma na região da bacia e segue sob cuidados médicos.

