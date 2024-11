Jovem é preso após agredir companheira no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um jovem de 28 anos foi preso na madrugada deste sábado (23), acusado de agredir sua companheira, que tem a mesma idade, na residência onde moram, no Cidade Aracy.

A Polícia Militar foi acionada no local, onde a vítima contou que estava dormindo quando o acusado chegou muito alterado e começou a fazer ameaças e agredi-la, com socos e chutes. Depois ele pegou uma faca e bateu nela com o cabo.

A jovem ficou ferida, mas conseguiu desvencilhar-se e acionou a polícia.

A faca foi encontrada na cintura do acusado, que foi detido, conduzido ao CPJ e recolhido ao Centro de Triagem.

A vítima, foi conduzida à UPA, medicada e liberada. Em seguida, ela compareceu ao plantão policial, onde registrou um boletim de ocorrência e entrou com um pedido de medida protetiva contra o autor.

