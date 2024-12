Jovem é preso acusado de tráfico de drogas em Dourado

Na noite desta sexta-feira (13), durante patrulhamento na área central de Dourado, policiais militares observaram um indivíduo próximo a um veículo Peugeot branco, com mais duas pessoas em seu interior. No momento da abordagem, um dos ocupantes do carro entregou uma sacola ao indivíduo que estava do lado de fora, identificado como G.A.M., 23 anos, que empreendeu fuga a pé carregando o objeto.

Durante a perseguição, o suspeito jogou a sacola plástica em uma residência, mas continuou correndo. Ele foi alcançado e detido pelos policiais. Na revista pessoal, foram encontrados uma porção de maconha, uma unidade de DRY, uma nota de R$ 50,00 e um celular. Com a autorização da moradora da residência, a sacola descartada foi localizada no quintal, contendo 273 eppendorfs de cocaína e uma pedra de crack.

Enquanto isso, o veículo tentou fugir do local, mas foi interceptado com o apoio de outra viatura no km 178 da SP-215. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado no carro.

Os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial de São Carlos, onde G.A.M., foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao Centro de Triagem.

Leia Também