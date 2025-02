Jovem é morto com cinco tiros em Descalvado

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Um assassinato marcou a noite desta segunda-feira, 3, na cidade de Descalvado, quando um jovem soldador de 20 anos foi morto com 5 cinco tiros, sendo dois no peito. Segundo o pai da vítima, em boletim de ocorrência, era filho único, seria alegre, extrovertido e amigo de todos.

Devido ao fato de chover muito no momento do crime, as autoridades policiais não conseguiram precisar o local exato, mas presume-se que teria sido na rua Brasília, no Jardim Albertina, por volta das 20h30. O pai da vítima disse que ele teria saído de sua casa por volta das 17h30.

De acordo com as autoridades policiais que atenderam a ocorrência, um amigo teria visto Samuel Henrique Mariano de Moraes cambalear pela rua e cair mortalmente ferido. Acionou um motorista por aplicativo e socorreu o jovem soldador ao Pronto Socorro Municipal onde o médico plantonista deu os atendimentos necessários, porém a vítima não resistiu aos graves ferimentos e morreu minutos após.

Informações iniciais dão conta que Samuel foi atingido por cinco disparos. Um acertou o punho do braço direito, dois no peito, um na cabeça próximo a orelha direita e um na testa. Havia ainda lesões na cabeça, dentes quebrados e ferimentos atrás da cabeça.

O corpo de Samuel foi encaminhado ao IML de São Carlos para apurar a causa da morte e a Polícia Civil iniciou as investigações para elucidar o homicídio.

Leia Também