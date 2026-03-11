(16) 99963-6036
Jovem desaparece apÃ³s ser deixado em RincÃ£o e famÃ­lia acredita que ele possa estar em SÃ£o Carlos

11 Mar 2026 - 11h43Por Jessica Carvalho R
O jovem, Andrey Roberto de Paiva Mariano,  20 anos está desaparecido desde a noite do último sábado (7), após sair de casa no Distrito de Taquaral em Rincão.

Segundo o relato da mãe, Andrey foi visto pela última vez saindo de casa acompanhado de uma vizinha. Após diversas tentativas de contato, a mulher respondeu que o jovem não estaria com ela. Ainda conforme a informação repassada por vizinha, no último sábado, Andrey teria pedido uma carona até a cidade de Rincão, e ela teria atendido ao pedido, deixando o rapaz no município antes de seguir viagem para Ribeirão Preto.

A família informou ainda que tentou contato com amigos e conhecidos em Rincão, porém ninguém relatou ter visto Andrey na cidade após o momento em que ele foi deixado no local.

Familiares pedem que qualquer informação que possa ajudar a localizar o jovem seja comunicada às autoridades policiais. Informações podem ser repassadas à Polícia Civil ou à Polícia Militar pelo telefone 190.

