Jornal São Carlos Agora é homenageado com a medalha "Challenge Coin" da Polícia Militar

Durante as comemorações dos 35 anos de criação do 38º Batalhão de São Carlos, o jornal São Carlos Agora foi homenageado com a Moeda comemorativa da unidade, a “Challenge Coin”.

A “Challenge Coin” foi criada com o objetivo de galardoar personalidades civis, militares e instituições públicas e privadas, por seus méritos e relevantes serviços prestados ao povo paulista e ao 38ºBPM/I, atuando direta ou indiretamente para elevação do nome da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



A solenidade comemorativa ocorreu na manhã desta sexta-feira (11) no Teatro Municipal e reuniu várias autoridades militares e civis do município e do estado.

