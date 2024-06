Incêndio devora barraco e casal fica apenas com a roupa do corpo

SIGA O SCA NO

Bombeiro combate incêndio no barraco - Crédito: Maycon Maximino

Um barraco foi devorado por um incêndio na tarde desta segunda-feira (17), na rua Jorge Const. França, Jardim Zavaglia.

No local morava uma um casal que ficou apenas com a roupa do corpo. Eles não se feriram.

Os bombeiros foram acionados e apagaram as chamas, entretanto, não sobrou nada da moradia.

As vítimas vivem em situação difícil e pedem doações à população. Quem se interessar a ajudar pode entrar em contato com o telefone da patroa da mulher pelo telefone (16) 99622-8066.

As chamas se iniciaram depois que alguém colocou fogo em uma mata onde ficava o barraco.

