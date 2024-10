Incêndio consome barracos e cozinha solidária no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

08 Out 2024 - 16h27

08 Out 2024 - 16h27 Por Da redação

Bombeiro combate as chamas - Crédito: Maycon Maximino

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta terça-feira (8) para atender a um incêndio que destruiu dois barracos e uma cozinha solidária no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos. As chamas se propagaram rapidamente, consumindo completamente as estruturas de madeira.

Uma idosa, que estava no local, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico devido à inalação de fumaça.

As equipes de combate a incêndio trabalharam para controlar as chamas e evitar que o fogo atingisse outras residências. Neste momento o incêndio foi totalmente controlado e as equipes realizaram o trabalho de rescaldo.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelas autoridades.

Leia Também