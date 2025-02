Imóvel é destruído por incêndio no Jardim Brasil

Incêndio gerou muita fumaça - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (13), um incêndio consumiu completamente uma residência nos fundos de um terreno no bairro Manoel Antônio de Matos, próximo ao Supermercado Savegnago. No momento do incidente, não havia moradores na casa.

Vizinhos perceberam as chamas e conseguiram resgatar os cachorros que estavam dentro do imóvel. Com a ajuda de uma mangueira, tentaram conter o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros, que foi acionado imediatamente.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a residência já tomada pelas chamas. A equipe da CPFL também esteve presente para verificar a situação da rede elétrica, mas foi constatado que a energia já estava cortada, descartando, a princípio, a possibilidade de um curto-circuito como causa do incêndio. Ainda não se sabe o que teria provocado o fogo, mas suspeita-se do uso de vela ou outro fator ainda desconhecido.

Apesar da destruição do imóvel, ninguém ficou ferido.

