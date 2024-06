Idosa é agredida pelo próprio filho no São Carlos I

SIGA O SCA NO

Um homem de 62 foi detido na noite de ontem (31), acusado de agredir sua mãe idosa, de 83 anos, no interior de sua residência no bairro São Carlos 1. A vítima, que sofre de osteoporose e está em tratamento com colete imobilizador, foi agarrada pelo braço e puxada para fora da casa pelo filho, que também a empurrou contra a porta, causando hematomas em seu braço, cotovelo e antebraço direito.

Segundo apurado, a vítima há seis dias está morando com uma filha devido a problemas na coluna, e ontem, ela foi até sua residência para buscar documentos pessoais, quando foi agredida pelo filho.

O homem, que aparentava sob efeito de bebidas alcoólicas, nega ter agredido a mãe e afirma que apenas houve uma discussão familiar. Ele também nega o uso de drogas, mas admite consumir bebidas alcoólicas.

Diante dos fatos, a Polícia Militar conduziu o acusado para a delegacia de plantão, onde foi ouvido e liberado, mas poderá responder por crime de violência doméstica. Ele disse que se sente responsável pelo imóvel, já que o pai faleceu há cerca de 20 dias.

A vítima, por sua vez, solicitou medida protetiva contra o filho, já que pretende voltar a residir em sua casa.

