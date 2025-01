Homem tenta invadir a casa da mãe e acaba preso em São Carlos

Compartilhar no facebook

Na noite desta sexta-feira (10), um homem de 41 anos foi preso em flagrante por descumprir medida protetiva de urgência concedida em favor de sua mãe, de 67 anos, no bairro Jardim Tangará, em São Carlos.

De acordo com com informações, a equipe foi acionada por volta das 21h45 para atender à ocorrência na residência da vítima, localizada na rua José Maximiniano Junior. A vítima relatou que o filho tentou entrar na casa, mas permaneceu trancada no interior da residência enquanto ele permanecia na frente, chamando por ela.

Curiosamente, foi o próprio indiciado quem fez a ligação ao 190. Ao chegarem ao local, os policiais conduziram ambos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para o registro da ocorrência.

A vítima informou às autoridades que, devido ao consumo de drogas e álcool do filho, bem como por sofrer ofensas e ameaças, havia registrado um boletim de ocorrência e solicitado medidas protetivas na Delegacia de Defesa da Mulher. Apesar de ciente das restrições impostas pela Justiça, o homem continuava indo à residência com frequência, alegando não ter outro lugar para se abrigar.

Na noite do ocorrido, segundo a vítima, o filho não proferiu ameaças nem ofensas, mas o simples fato de se aproximar da residência configurou o descumprimento da medida protetiva, conforme prevê o artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

Após análise das circunstâncias e das declarações colhidas, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do indiciado por descumprimento de medida protetiva de urgência. O acusado foi recolhido ao Centro de Triagem.

