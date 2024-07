Homem tenta comprar remédio que inibe a dor com receita falsificada

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um boletim de ocorrência foi formulado na tarde desta quarta-feira, 17, dando conta que um homem teria tentado comprar um medicamento com uma receita falsificada em uma farmácia no Núcleo Residencial Castelo Branco, em São Carlos.

Consta do BO elaborado na CPJ que o medicamento em questão é Codein Fosfato de Codeína, que inibe a sensação da dor e age no sistema nervoso do paciente.

Consta que na sexta-feira, 12, um desconhecido entrou no estabelecimento com a intensão de comprar dois frascos do remédio. Porém a farmacêutica que conheceria o médico que trabalha profissionalmente em Ribeirão Bonito, desconfiou. Tirou uma foto da receita e encaminhou para o profissional, que afirmou a assinatura na receita não confere com a sua e que tal documento seria falsificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

