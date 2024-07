Homem sofre traumatismo craniano após queda durante mudança na Vila Jacobucci

SIGA O SCA NO

Vítima sendo socorrida: com a queda sofreu traumatismo craniano - Crédito: Maycon Maximino

Um homem sofreu um traumatismo craniano grave na manhã desta terça-feira (23), na rua Hipólito José da Costa, na Vila Jacobucci, em São Carlos. A vítima estava ajudando a família na mudança quando o acidente aconteceu.

De acordo com informações, o homem estava na sacada de um sobrado e descia um sofá com a ajuda de uma corda quando perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros. Ele bateu a cabeça na calçada com força, causando sangramento.

Testemunhas no local acionaram o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima com urgência à Santa Casa de São Carlos.

