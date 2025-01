Homem sai de casa, pega carona e desaparece em Ibaté

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

As filhas de Roberto de Souza, 62 anos, prestaram queixa na noite deste domingo, 19, na CPJ, afirmando que o pai está desaparecido desde o final da tarde de sábado, 18. Elas residem no Jardim Mariana, em Ibaté.

As filhas relataram que em novembro do ano passado Roberto, que residia no Jardim Cruzado e seria usuário de drogas, foi espancado e desde então passou a morar com elas e com os tios no Jardim Mariana.

Roberto teria deixado de usar drogas, tomava medicamentos e estaria com uma das pernas gessada. Porém, alterado, na tarde de sábado afirmou que iria até o Cruzado adquirir drogas. As filhas tentaram impedi-lo, mas sem sucesso. Roberto teria pego carona e desde então não dá mais notícias.

