Homem que perdeu a vida após colisão na SP-215 era advogado em São Carlos

SIGA O SCA NO

Saiba Mais Triste Motorista perde a vida em acidente na SP-215 em São Carlos

A Polícia Civil de São Carlos identificou na noite desta quinta-feira (28) o homem que morreu após acidente na rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), entre São Carlos e Ribeirão Bonito. Trata-se do advogado Henrique Toneto Junior de 60 anos.

O que diz o boletim de ocorrência

Segundo o boletim de ocorrência registrado por policiais militares rodoviários no Plantão Policial, Toneto Junior conduzia um Toyota Etios com placas de São Carlos sentido Ribeirão Bonito, em alta velocidade, quando invadiu a faixa do meio e colidiu violentamente contra um caminhão que era conduzido por um motorista de 58 anos.

Após a colisão, o Toyota ficou destruído e foi parar em um matagal ao lado do canteiro central.

Já o caminhão ficou imobilizado sobre a pista. O motorista foi encontrado em estado de choque e não apresentava sinais de uso de bebida alcoólica.

Com a chegada das equipes de Resgate, o médico do SAMU constatou a morte de Toneto Junior.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a nora da vítima entrou em contato com a base da Polícia Militar Rodoviária informando que antes do acidente o ele saiu de casa dizendo que iria cometer suicídio.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos. Não informações sobre o velório e sepultamento.

Procure ajuda - Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Leia Também