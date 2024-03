Motorista perde a vida em acidente na SP-215 em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma pessoa morreu após a colisão frontal entre um carro e um caminhão na tarde desta quinta-feira (28), na rodovia Professor Luis Augusto de Oliveira (SP-215), entre São Carlos e Ribeirão Bonito.

Segundo informações do condutor do caminhão, ele seguia no sentido Dourado, quando um Toyota Etios com placas de São Carlos invadiu a sua faixa e colidiu frontalmente. Com o impacto o carro ficou destruido e o motorista morreu na hora. Ainda não informações sobre a identidade da vítima.

Após a colisão o caminhão rodou e parou sobre a pista, contudo, o motorista não se feriu.

Chovia no momento da colisão, o que pode ter contribuido para o acidente. Samu e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

