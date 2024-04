Casal fica sem Gol após golpe aplicado por suposto fazendeiro em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um casal (ele, 26 anos e ela, 24 anos) residente no Vida Nova São Carlos, foi vítima de um golpe. Na tarde desta quinta-feira, 25, registrou em boletim de ocorrência na CPJ, o estelionato.

Às autoridades policiais as vítimas narraram que teriam colocado na Feira do Rolo, no Facebook, a venda de um Gol por R$ 8 mil e uma pessoa, alegando ser fazendeiro em São Carlos se interessou e entrou em contato. Mantiveram conversas via WhatsApp e o golpista disse que um funcionário iria até a casa da vítima ver o carro e se houvesse interesse por parte dele, ocorreria a compra.

Horas depois o suposto funcionário foi até a casa da vítimas, aprovou o Gol e pediu para que levasse até uma obra onde ele seria o responsável.

Foi feita a vontade e o carro teria ficado na tal obra, com a promessa que o PIX seria feito. Porém, como isso não ocorreu, o casal percebeu que teria sido vítima de golpe.

Leia Também