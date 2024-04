Duas pessoas ficam feridas após colisão no Estância Suíça

Um dos veículos envolvidos no acidente: danos de grande monta - Crédito: Maycon Maximino

Um homem e uma mulher sofreram lesões na tarde desta sexta-feira, 26, no Estância Suíça. Um dos envolvidos não respeitou a sinalização de parada obrigatória.

Segundo apurado, uma mulher dirigia seu Honda Fit pela rua Adolfo Cattani e no cruzamento com a rua Antonio Rodrigues Cajado foi atingido por um Fiesta, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Após o impacto, o Fiesta teria se locomovido ainda por aproximadamente 50 metros e quando parou, o motorista ao sair, teria dito um mal súbito, devido a um trauma no rosto e foi socorrido pelo Samu à Santa Casa.

A motorista do Fit, devido a abertura do air-bag teve traumas no braço e no joelho e foi até a Unimed por meios próprios.

