Homem que estava desaparecido é encontrado morto em mata

Altair Benedito de Oliveira de 48 anos foi encontrado morto nesta quarta-feira, em uma rua do bairro Ipê Mirim. Ele estava desaparecido desde domingo.

De acordo com relatos de moradores, o corpo foi visto por pessoas que passavam pelo local, que acionaram a Polícia Militar e a equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado). Ao chegarem, os profissionais constataram que a vítima já estava em óbito.

Ainda segundo informações preliminares, o corpo já apresentava estado avançado de decomposição. A suspeita é de que o homem tenha cometido suicídio por enforcamento, hipótese que deverá ser confirmada após os trabalhos da perícia.

A área foi isolada para os procedimentos de praxe, e o caso será investigado pelas autoridades competentes.

Procure ajuda Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

