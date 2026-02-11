(16) 99963-6036
Homem de 45 anos está desaparecido desde domingo no bairro Ipê Mirim

11 Fev 2026 - 08h36Por Jessica Carvalho R
A família de Altair Benedito de Oliveira, de 45 anos, está à procura de informações que possam ajudar a localizá-lo. Ele está desaparecido desde a manhã do último domingo (8), por volta das 7h.

Segundo familiares, Altair desapareceu da Rua Aldurandir Ramos, no bairro Ipê Mirim Ele saiu de casa levando apenas o celular, que atualmente está sem bateria. Não levou dinheiro nem outros pertences pessoais, o que aumenta a preocupação dos familiares.

Um boletim de ocorrência por desaparecimento já foi registrado na Polícia Civil, e desde então parentes e amigos seguem mobilizados em busca de qualquer informação que possa levar ao seu paradeiro.

A família pede que qualquer informação seja comunicada imediatamente à Polícia Militar pelo telefone 190 

