Homem pega carona para ir ao centro da cidade e desaparece

Um homem de 38 anos está desaparecido desde a última segunda-feira (18), e seus familiares pedem ajuda para encontrá-lo.

Segundo informações, Wellington Alvim dos Santos, saiu de casa acompanhado de seu amigo T.R.B., e pegaram carona em um Corsa prata para irem até o Centro da cidade, mas nunca mais voltaram e nem deram notícias.

Os familiares não sabem que é o motorista do carro que eles pegaram carona, e já procuraram nas UPAs e hospitais, mas nada encontraram.

Se alguém tiver alguma informação sobre a localização de Wellington, por favor, entre em contato com a polícia pelo 190 ou com o São Carlos Agora, através do nosso whatsapp (16) 99963-6036.

