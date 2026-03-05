(16) 99963-6036
quinta, 05 de marÃ§o de 2026
Atropelamento

Homem morre e tem corpo partido ao meio apÃ³s ser atropelado por trem no Centro de SÃ£o Carlos

VÃ­tima foi atingida pela composiÃ§Ã£o na antiga estaÃ§Ã£o ferroviÃ¡ria prÃ³ximo ao PoupaTempo

05 Mar 2026 - 12h20Por FlÃ¡vio Fernandes
Homem morre e tem corpo partido ao meio apÃ³s ser atropelado por trem no Centro de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: Foto: SCA CrÃ©dito: Foto: SCA

Um homem morreu após ser atropelado por trem na manhã desta quinta-feira (5), na antiga estação ferroviária, próxima ao Poupatempo no Centro de São Carlos.

Segundo informações, a vítima foi atingida pela composição ferroviária em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas. O impacto do atropelamento foi extremamente violento e o corpo acabou sendo partido ao meio.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. O corpo do homem, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São Carlos. 

A Polícia Civil, vai investigar as causas do atropelamento ou outras possibilidades que possam estar relacionadas ao caso. 

