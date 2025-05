Homem morre após briga com cunhado no Santa Maria II

Compartilhar no facebook

Na tarde desta quinta-feira (1), um homem identificado como Lucas José Machado, de aproximadamente 30 anos, morreu após se envolver em uma briga com o cunhado em uma residência localizada na rua Professor Bento da Silva Cesar, no bairro Santa Maria II.

Segundo informações, Lucas teria discutido com Cícero, de 63 anos, que é casado com a irmã da vítima. Os dois estariam ingerindo bebida alcoólica juntos quando a discussão teve início e acabou evoluindo para agressões físicas dentro da casa.

Durante a confusão, Lucas teria agredido Cícero, causando lesões na cabeça do idoso. Em resposta, Cícero desferiu um golpe de faca no peito de Lucas. Mesmo ferido, Lucas ainda conseguiu sair da residência e caminhar até a rua Henrique Caruso, onde caiu. Vizinhos relataram que ele chegou a retirar a faca do peito antes de desmaiar.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e a Unidade de Resgate (UR) foram acionadas. Lucas foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa, onde foi entubado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Cícero também foi levado à Santa Casa com ferimentos na cabeça e segue em atendimento. A Polícia Militar e a perícia técnica estiveram no local e realizaram os procedimentos de praxe

