Homem leva facada no peito no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 49 anos foi esfaqueado na manhã desta quinta-feira (28), no bairro Cidade Aracy. Segundo testemunhas, ele teria se envolvido em uma briga em um bar.

A vítima foi encontrada caida no canteiro central da avenida Regit Arabe. Ele apresentava um ferimento do lado direito do tórax, porém aparenta ser superficial.

Duas equipes do Samu estiveram no local e socorreram a vítima que foi encaminhada até a Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

O autor da facada ainda não foi localizado.

Leia Também