Homem fica ferido apÃ³s cair em tubulaÃ§Ã£o durante chuva forte no Monte Carlo

Crédito: SCA

No final da tarde desta quarta-feira, um homem ficou ferido após cair dentro de uma tubulação de água na Rua Antônio Leopoldino Galvão, no bairro Monte Carlo, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, a vítima estava próxima à tubulação quando acabou escorregando e caiu dentro da estrutura no momento em que começava uma chuva de forte intensidade na cidade. A precipitação rapidamente aumentou o risco no local, já que a tubulação começou a receber grande volume de água.

O homem sofreu ferimentos na região da coluna e nas costas e relatava muitas dores. Devido à situação, ele não conseguia se levantar nem permanecer sentado.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. Os bombeiros precisaram agir com rapidez para retirar a vítima, já que a tubulação começava a encher e havia risco de a enxurrada arrastá-lo.

