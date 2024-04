Homem esfaqueado após impedir furto conta como tudo aconteceu

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

O homem de 58 anos que foi esfaqueado pelas costas após impedir um furto em seu local de trabalho, no final da tarde de sexta-feira (19), na Rua Salomão Schevs, no Jardim Cruzeiro do Sul, registrou um boletim de ocorrência pelo crime e contou à polícia como tudo aconteceu.

De acordo com a vítima, que trabalha como porteiro e vigia do local, ele estava em serviço quando avistou um homem furtando arame farpado. O ladrão também o viu e fugiu correndo.

A Polícia Militar foi acionada, foi até lá e realizou uma busca, mas não encontrou ninguém, então foi embora.

A vítima voltou para a portaria, mas ao se aproximar, deparou-se com o autor da tentativa de furto, que foi logo fazendo ameaças, então o porteiro pediu que ele fosse embora, ou chamaria a polícia outra vez, mas ao virar as costas para entrar na guarita, foi atingido pelas facadas.

Em seguida o autor fugiu e a vítima telefonou para sua irmã, para que ela o socorresse e enquanto isso, chegou o funcionário do turno da noite, para assumir seu plantão, encontrando-o ferido.

A Polícia Militar e o SAMU foram acionados, mas quando chegaram, a vítima já tinha sido levada à UPA da Vila Prado.

O autor do crime não foi detido.

