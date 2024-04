Vigia é atingido por facadas após impedir furto

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 57 anos foi esfaqueado na tarde desta sexta-feira (19), em seu local de trabalho, uma estação de tratamento de esgoto, na Rua Salomão Schevs, no Jardim Cruzeiro do Sul.

A vítima trabalha como vigia no local e, de acordo com um colega de trabalho, teria frustrado uma tentativa de furto pela manhã. Na ocasião, os autores do furto fugiram, mas voltaram mais tarde e o esfaquearam nas costas.

O SAMU e a UR dos Bombeiros estiveram no local, porém a vítima já havia sido socorrida por meios próprios à UPA da Vila Prado.

Os autores não foram detidos.

Leia Também