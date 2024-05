Acidente entre dois caminhões congestiona SP-310 e motorista fica preso entre as ferragens

Cabine do caminhão onde estava o motorista que ficou preso entre as ferragens, ficou destruída - Crédito: Araraquara Agora

Um acidente de grandes proporções, envolvendo dois caminhões, congestionou a rodovia Washington Luís (SP-310) e ainda deixou um dos motoristas preso entre as ferragens.

A colisão traseira aconteceu na manhã desta sexta-feira, 3, no km 276, em Araraquara. O motorista de um dos veículos, por motivos ignorados, perdeu o controle e bateu na traseira de um caminhão carregado com grama.

O motorista que teria causado o acidente ficou preso entre as ferragens e com lesões, foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros ao hospital de Araraquara. Devido à colisão, o transito na SP-310 ficou congestionado no sentido capital/interior da rodovia.

Em surto

Com o tráfego lento, um homem que estaria em surto corria de um lado para o outro da pista de rolamento e poderia provocar outros acidentes. Ele foi retirado pela equipe de saúde na concessionária que administra a rodovia.

