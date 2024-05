Procurado por estupro de vulnerável é detido pela GCM no centro de São Carlos

Acusado estava em um Fiesta no centro da cidade - Crédito: Maycon Maximino

Um procurado por estupro de vulnerável, de 72 anos, foi detido no final da manhã desta sexta-feira, 3, na rua Episcopal, no centro de São Carlos. O crime teria ocorrido há aproximadamente 7 anos em um pesqueiro e a ação conjunta reuniu policiais federais e a Guarda Municipal.

Ao tomar conhecimento de que o foragido estaria na região de São Carlos, uma equipe de investigação da Polícia Federal de Araraquara manteve contato com um agente da GM e informaram que um procurado por estupro de vulnerável, estaria transitando com um Fiesta prata. Foi fornecida cópia do mandado de prisão em desfavor do acusado.

Em patrulhamento, na região da Catedral, a equipe do subcomando da GM viu o Fiesta e em averiguação, constataram que os vidros estariam encobertos por um material plástico, não sendo possível visualizar o interior. Mas, por uma fresta, os GMs viram o acusado, sendo realizada a abordagem.

Questionado, o acusado afirmou que não tinha nada de errado contra a sua pessoa, porém ao ser encaminhada fotos do suspeito e do carro aos agentes federais, foi constatado que seria o acusado, que detido. Policiais federais compareceram até o local da captura e o acusado foi encaminhado até a CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

