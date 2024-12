Homem é preso pela GCM após furtar lixeira de CEMEI no Cidade Aracy

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na noite de segunda-feira (09), o alarme da CEMEI Olívia de Carvalho, localizada na Rua Regit Arabe, no bairro Cidade Aracy, foi acionado, indicando atividade suspeita. As câmeras de segurança do local flagraram um indivíduo em ato de furto, o que levou as viaturas guardas municipais a se deslocarem rapidamente até o local.

Nas proximidades da escola, os GMs abordaram J.C.F.D.C., de 28 anos, que carregava uma lixeira furtada da instituição. Após a abordagem e constatação do crime, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial determinou seu recolhimento ao Centro de Triagem.

