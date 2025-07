Motoboy fica ferido em colisão entre carro e moto no Jardim Bandeirantes

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre carro e motocicleta foi registrada na tarde desta segunda-feira (28), no cruzamento da Rua Abrão João com a Rua Padre Oliveira Rolim, no bairro Jardim Bandeirantes.

Um motoboy de 29 anos ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com informações apuradas no local, tanto o carro quanto a moto seguiam no mesmo sentido, centro-bairro, pela Rua Abrão João. No momento em que ambos os condutores tentaram acessar a Rua Padre Oliveira Rolim, houve a colisão lateral entre os veículos.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo e um trauma em uma das pernas. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe do SAMU e foi encaminhado consciente para a Santa Casa de São Carlos.

