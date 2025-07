Carro desgovernado desce barranco no Portal do Sol em São Carlos

Crédito: Whatsapp SCA

Um carro desgovernado desceu um barranco na tarde desta segunda-feira (28), no bairro Portal do Sol, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o proprietário do veículo havia deixado o automóvel estacionado na Rua José Fortuna, mas, aparentemente, não acionou o freio de mão. Com isso, o carro começou a se mover sozinho e desceu um barranco íngreme em direção à Avenida Comendador Alfredo Maffei.

Apesar do susto e do risco de acidentes, ninguém ficou ferido. O veículo foi retirado com o auxílio de um guincho.

