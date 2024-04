Homem é preso acusado de agredir garota de programa em São Carlos

SIGA O SCA NO

Agressor foi detido pela GM e recolhido ao centro de triagem - Crédito: Gabriel Henrique

Um homem de 58 anos foi detido por guardas municipais por volta das 22h deste domingo, 28, após ser acusado de agredir uma garota de programa de 19 anos em uma boate no Jardim São Paulo.

Socorristas do Samu solicitaram os GMs que apuraram que a vítima foi encaminhada à UPA Vila Prado para atendimento médico. O agressor, por sua vez, estaria ainda na boate e afirmou que a vítima teria ficado agressiva ao desistir do programa e teria batido com a própria cabeça em uma parede.

Entretanto, os guardas ouviram uma testemunha que afirmou ter ouvido a vítima gritar por socorro e ao ir no quarto, teria visto o agressor prensar a garota contra um móvel.

Diante das informações conflitantes, os GMs foram até a UPA e a vítima disse que teria recusado o programa e a partir daí foi agredida com um soco no olho e passou a ser empurrada contra a parede e janela. Ela lesionou a cabeça e necessitou de atendimento médico.

O agressor foi detido e encaminhado à CPJ, sendo autuado em flagrante por lesão corporal. A autoridade policial arbitrou fiança em R$ 3 mil que não foi paga e o acusado acabou recolhido ao centro de triagem.

