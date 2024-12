Homem é flagrado após furtar planta de jardineira no Douradinho

Compartilhar no facebook

Momento em que o suspeito saia com a planta furtada - Crédito: Divulgação

Uma câmera de segurança de uma residência no Parque Douradinho flagrou na madrugada deste domingo, 22, o exato momento em que um homem furtou uma planta de uma jardineira externa.

O vídeo tem 1m48 e exibe a chegada do suspeito que estava com um boné e fumava. Passou pela jardineira e por uma árvore. Repentinamente para e volta. Mexe em uma lixeira e se agacha e começa a cavoucar a terra e mexe em uma planta, retirando-a com a raiz e sai calmamente.

Durante a manhã, o proprietário da casa e da planta entrou em contato com o SCA e encaminhou o vídeo e não escondeu a revolta em uma frase. “Na verdade, uma pessoa durante a noite teve a capacidade de roubar (furtar) uma planta do jardim externo. A questão não é nem o valor financeiro, mas sim a falta de respeito”, lamentou.

