Homem Ã© encontrado morto em quitinete na Vila SÃ£o Gabriel

Uma fatalidade foi constatada por volta das 14h50 desta quarta-feira, 26, quando Clodocir Cornicelli Junior, 47 anos, foi encontrado morto na quitinete onde residia, na Vila São Gabriel.

Um vizinho sentiu a falta do colega, pois não o via desde domingo, 23. Paralelamente, passou a sentir um forte odor que vinha do imóvel e acionou a Polícia Militar que requisitou as chaves junto a proprietária e ao entrar, viu a vítima, já sem vida, sobre a cama. A Perícia Técnica foi acionada, para as providências de praxe, bem como o corpo foi encaminhado ao IML. O caso foi registrado como morte suspeita no plantão policial.

