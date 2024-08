Homem é detido pela PM após furto na Vila Prado

SIGA O SCA NO

Material que seria furtado, foi recuperado pelos policiais militares - Crédito: Divulgação

Um homem, que possui em seus antecedentes, passagem por furto, foi detido pelo mesmo crime, por policiais militares por volta das 2h30 desta quarta-feira, 7, após furtar objetos de um galpão na rua Lúcio Rodrigues

Os PMs patrulhavam o bairro quando foi irradiada uma averiguação em um galpão próximo. A equipe foi ao local e notou movimentação no interior de um depósito de materiais. Ao olhar pela fresta do portão, notou uma quantidade significativa de materiais separados para serem furtados.

Momentos depois, segundo os PMs, um suspeito passou a arremessar objetos por cima do portão e, posteriormente, pulou para o lado de fora, sendo surpreendido pelos policiais. Houve uma tentativa de fuga e em seguida ocorreu a abordagem. Foi feita revista e em poder do acusado foram localizadas três facas em sua cintura. Na sacola arremessada por cima do portão, foram encontradas ferramentas de trabalho avaliadas em mais de R$ 1 mil pela vítima que estava presente.

O acusado foi detido e encaminhado à CPJ. Após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem.

