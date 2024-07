Homem é baleado em tentativa de homicídio no Cidade Aracy II

SIGA O SCA NO

Vítima de disparo de arma de fogo é socorrida: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi vítima de tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira (24) na Rua Eliseu Afonso dos Santos, no bairro Cidade Aracy. A vítima, que não teve sua identidade revelada, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. Até o momento, ninguém foi detido.

O caso teve início quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de um cão em cima do telhado de uma casa na mesma rua. No local, os bombeiros foram informados por populares sobre um homem baleado nas proximidades.

Ao chegarem ao local indicado, os bombeiros encontraram a vítima caída no chão. Segundo relatos da vítima, quatro tiros foram disparados contra ela, mas apenas um atingiu a parte posterior da coxa. O homem não soube dar detalhes sobre o autor dos disparos.

Após os primeiros socorros prestados pelos bombeiros, a vítima foi encaminhada ao hospital pelo SAMU. A Polícia Militar também foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência e iniciar as investigações. A Polícia Científica esteve presente no local do crime para realizar os trabalhos de perícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também