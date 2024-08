Homem é atropelado e agredido no Jardim Gonzaga

Crédito: arquivo

Um homem de 35 anos precisou ser socorrido pelo SAMU na noite de sábado (17), após ser vítima de atropelamento e agressão, na Rua Alberto Martins, a travessa 7 do Jardim Gonzaga.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o esposo de sua prima o atropelou com um carro e depois o agrediu com socos e chutes, mas não soube dizer o que o motivou.

A Polícia Militar foi acionada no local, mas quando chegou, o ferido já havia sido socorrida e encaminhada à Santa Casa, onde os policiais puderam conversar com ele e com a médica plantonista, que disse que no momento não era possível relatar a gravidade das lesões sofridas, pois o paciente ainda passaria por exames.

O caso será investigado e até o momento o suspeito não foi localizado.

Leia Também