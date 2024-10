Homem é acusado de agredir companheira em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Guardas municipais foram acionados por volta das 17h desta quarta-feira, 16, para atender um caso de violência em um apartamento em São Carlos.

No local, os GMs apuraram que a vítima estaria acompanhada de sua mãe e retirava os seus pertences do imóvel. Ela teria afirmado que sofreu agressões e mostrou hematomas nas pernas que teriam sido responsabilidade do seu companheiro, que chegou em sua motocicleta no momento da ocorrência.

O acusado foi detido e os envolvidos encaminhados à CPJ e após as deliberações de praxe, ele foi recolhido ao centro de triagem.

