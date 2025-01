Homem acusa colega de trabalho de agressões

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um boletim de ocorrência versando sobre lesão corporal foi registrado neste domingo, 5, na CPJ dando conta que um homem de 43 anos foi vítima de agressões e o acusado seria um colega de trabalho.

A vítima relatou às autoridades policiais que iniciou o turno do seu trabalho, no centro e teria recebido ordens de um colega que não seria seu superior. Ao recusar a tarefa, passou a ser ofendido e revidou as ofensas.

Porém, ao término do expediente, por volta das 22h de sábado, 4, já fora do local de trabalho, teria sido agredido a chutes e socos pelo acusado que fugiu em seguida.

