Guarda Municipal passa a usar drone com sensor de calor

Equipamento custou R$ 42.740,00 ao Fundo Municipal de Segurança Pública - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança Pública adquiriu mais uma ferramenta para auxiliar na segurança do município. Com um investimento de R$ 42.740,00 do Fundo Municipal de Segurança Pública, a Guarda Municipal conta agora com um drone equipado com câmera termal, zoom de 56 vezes e mega fone para alertas em tempo real.

O drone possui uma câmera grande angular, com sensor CMOS de 4/3 polegadas oferecendo imagens mais nítidas, com sistema de análise termal, consistindo na detecção e diagnóstico de altas temperaturas em diversos componentes e equipamentos, identificando problemas como superaquecimento ou perdas de isolamento térmico, outra função importante para a segurança é a localização de pessoas e animais em locais de difícil acesso, podendo ser durante o dia ou até mesmo a noite, através da radiação infravermelha emitida por ele.

Como a tecnologia de imagem térmica não depende do que é visível ao olho humano, essas câmeras funcionam em condições desafiadoras, como escuridão total, fumaça, névoa ou neblina. Sendo assim, elas conseguem encontrar pessoas em qualquer condição climática e de iluminação. A autonomia de voo é de aproximadamente 45 minutos podendo chegar a mais de 10 km de distância.



Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, explica que a utilização do drone é muito grande, podendo auxiliar não somente a Guarda Municipal, mas também a Defesa Civil, Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Transporte e Trânsito e demais pastas onde o emprego do drone possa atender às demandas. “Esse equipamento vai ser muito importante para a Guarda Municipal porque ele possui várias utilidades, mais capacidade de voo, recursos como um alto falante que pode ser usado em locais de difícil acesso, para gerenciamento de crises e também a câmera termal, onde você pode localizar uma pessoa, são várias funções, é mais uma ferramenta para a segurança pública do município que vai servir a população”, finaliza Gardini.

Como se trata de um equipamento voltado para inspeções e segurança sua utilização também vai ser crucial em eventos públicos de médio e grande porte, em apoio às equipes do Canil da Guarda Municipal, apoio em buscas de pessoas, principalmente em locais de difícil acesso por terra e principalmente no período noturno.

Da assessoria

