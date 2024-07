Guarda Municipal localiza entorpecentes no Santa Angelina

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, a equipe Canil da Guarda Municipal localizou entorpecentes por volta das 11h desta quarta-feira, 24, no cruzamento da Avenida Gildney Carreri com a rua Elias Landgraf, no Jardim Santa Angelina. Ninguém foi detido.

Ao se aproximar do local, os GMs notaram a presença de pessoas em atitude suspeita que fugiram com a aproximação da viatura. Porém, como o local é conhecido como “ponto” de tráfico de drogas, foi utilizado o faro da K9 índia, que localizou em um terreno, próximo ao portão, uma sacola com 173 pinos com cocaína, 21 pedras de crack, 124 porções de maconha, 2 tabletes da mesma droga, 17 porções de haxixe, cinco de skank, 4 comprimidos de ecstasy e 15 adesivos de LSD, além de R$ 90. O material localizado foi apresentado na CPJ.

