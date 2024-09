Gol produto de furto em 2022 é recuperado pela PM

SIGA O SCA NO

Crédito: SCA

Um Gol, produto de furto ocorrido em 2022, foi recuperado por policiais militares por volta das 21h30 deste domingo, 1. O carro estava em estado de abandono na rua Silvério Ignarra Sobrinho, Jardim Ricetti.

Uma denúncia anônima levou os policiais até o carro. Segundo o denunciante, o veículo estava parado há dias no endereço em questão. Os PMs realizaram pesquisa, constataram a prática do crime e não conseguiram entrar em contato com o proprietário para a devolução. Diante dos fatos, o Gol foi recolhido ao pátio municipal.

