GCM prende acusado de trÃ¡fico de drogas no Jardim Cruzado

CrÃ©dito: SCA

Na manhã deste sábado (14), a Guarda Municipal de Ibaté prendeu um homem por tráfico de drogas na Rua José Giro, no Jardim Cruzado, em Ibaté.

De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento preventivo pelo local, nas proximidades da elevatória de tratamento de esgoto, quando flagrou dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles estava com uma sacola verde nas mãos, enquanto o outro aparentava lhe entregar um objeto.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos saíram em sentidos opostos. O homem que carregava a sacola arremessou o objeto para o interior de uma residência, mas ambos foram abordados pelos guardas.

Durante a abordagem, o segundo indivíduo informou que havia entregue R$ 10 ao suspeito da sacola para comprar um “K3”.

Na sacola arremessada foram localizadas 21 porções de maconha, 5 unidades de K3, 20 pinos de cocaína e 11 pedras de crack, além de dinheiro em espécie e moedas.

Com o suspeito que estava com a sacola também foram encontrados R$ 10, uma unidade de K3, dois cigarros prontos da mesma substância e um celular Samsung com capa rosa.

Para evitar possível tentativa de fuga, os dois foram algemados. Como não portavam documentos, eles foram levados inicialmente ao Hospital Municipal de Ibaté para exame de corpo de delito e, posteriormente, encaminhados ao CPJ de São Carlos.

Após serem apresentados à autoridade policial, o indivíduo de 22 anos foi ouvido e liberado. Já o suspeito de 21 anos permaneceu preso por tráfico de drogas, ficando à disposição da Justiça.

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