Fisioterapeuta é agredido acusado de fotografar adolescente na avenida Sallum

Um fisioterapeuta de 38 anos foi agredido na tarde de ontem na avenida Sallum, após ser acusado de fotografar uma adolescente de 12 anos pelas costas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da adolescente, afirmou ter percebido a atitude do fisioterapeuta e questionado o homem sobre as fotos. Populares que estavam perto e teriam presenciado o ato iniciaram agressões contra o suspeito. A Polícia Militar foi acionada para conter a situação, mas ao chegar ao local, encontrou o homem já ferido.

A mãe da vítima também esteve presente no local e assim como o pai, negou ter participado das agressões.

O acusado foi socorrido e encaminhado para a UPA Vila Prado, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Em depoimento aos policiais, ele alegou que apenas fotografou uma "mulher" para ilustrar uma conversa com um amigo e negou qualquer conotação sexual no ato.

A Polícia Militar apreendeu o celular do rapaz, onde foi encontrada a foto da adolescente. O caso foi registrado como lesão corporal/apreensão de objeto e foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher para investigação.

