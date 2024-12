Mãe entrega à polícia bicicletas furtadas pelos filhos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mãe residente no Cidade Aracy procurou a delegacia neste domingo, 1, para devolver bicicletas furtadas pelos próprios filhos, de 12 e 14 anos. Segundo ela, os adolescentes têm causado problemas, desobedecendo e praticando furtos.

No sábado, 30, os garotos furtaram produtos de uma loja. No domingo, foram flagrados novamente após um novo furto. A mãe informou que permitiu que fossem a um culto religioso, mas, ao não retornarem no horário combinado, iniciou buscas e os encontrou na casa da avó com duas bicicletas furtadas, R$ 147 e uma máquina de barbear.

Desconfiada de que a avó esteja acobertando os atos ilícitos dos netos, a mãe apreendeu os itens e levou os filhos ao plantão policial, onde foram ouvidos e liberados. A Polícia Civil investiga o caso.

Leia Também